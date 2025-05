Oekraïens feest op Hemelvaartsdag: 'Zijn geen voorpagina nieuws meer'

1/2 De eerste Oekraïne bijeenkomst in 2022 in Den Bosch. (foto: Karel Burger Dirven)

"Een mooier cadeau kan ik Oekraïners niet geven", zegt initiatiefnemer Karel Burger Dirven. Na drie jaar wordt er op Hemelvaartsdag weer een Oekraïens feestje gevierd op de Parade in Den Bosch. "De eerste keer was de oorlog net drie maanden oud en was er nog hoop op een snel einde. Nu is die stip op de horizon bijna weg. Het moet een leuke en positieve dag worden, want daar is behoefte aan", legt Karel uit die honorair consul is voor Oekraïne en zo de belangen behartigd.

Bijzonder is dat er 60 gewonde veteranen uit de Oekraïne in Den Bosch zullen zijn. Dit zijn militairen die gewond zijn geraakt in de oorlog en hier in Nederland herstellen. "Dit zijn voor mij echte helden", zegt Karel. "Zicht op snelle vrede is verkeken. De spanning over achterblijvers groeit. Ik hoop dat we die dag positief in beeld komen. Voorpaginanieuws zijn de oorlogsslachtoffers niet meer. Ik wil dat Oekraïne aandacht krijgt en dat de betrokkenheid niet stilletjes verdwijnt."

"Het is ook bedoeld om mensen te bedanken."

Er zullen die middag Oekraïense muzikale helden optreden. "Zo is er Oleg Skrypka. Wat Guus Meeuwis voor Brabant is, is Oleg voor Oekraïne", vertelt Karel enthousiast. Dat er de afgelopen jaren geen feestje was voor Oekraïners komt niet omdat er geen behoeft aan was, maar omdat het allemaal door vrijwilligers geregeld wordt. "Drie jaar geleden was corona net voorbij en zat iedereen te snakken naar samenzijn en feestjes en was het snel georganiseerd. Daarna werd het weer allemaal stroperiger met het aanvragen van vergunningen en andere regels." Iedereen is die 29e mei welkom op de Parade. "Het is ook bedoeld om mensen te bedanken. Denk aan gastgezinnen, bestuurders, werkgevers die allemaal geholpen hebben om Oekraïners zich thuis te laten voelen", licht Karel toe. Terwijl de initiatiefnemer vertelt, raakt hij steeds enthousiaster.

"De verhalen die je hoort raken je."

"Door de muziek, de dienst in de Sint Jan, het ritueel van de vlag die in een uit de kathedraal gedragen wordt is het zo'n authentiek en echt feest. Dit kan niemand onberoerd laten, ook niet als je niks met dit land hebt. De verhalen die je hoort die dag raken je en dan komt Oekraïne ineens heel dichtbij." Waar er in 2022 maximaal 1500 bezoekers waren, worden er nu tussen de 2500 en 4000 verwacht. "Van Groningen tot Maastricht dit is een voor iedereen die zich verbonden voelt met dit land in oorlog", gaat Karel verder. "Er zijn nu 110.000 mensen uit de Oekraïne gevlucht die in ons land verblijven. Dit blijkt een stabiele gemeenschap die ondanks de afstand contact met elkaar onderhoud. Verder merk je dat ze goed integreren. Dat hoor ik van bestuurders en werkgevers."