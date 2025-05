Marc beklom 52 keer de Alpe d’Huez: 'Ben meer dan een stinkboer'

De mythische berg Alpe d'Huez bedwingen: één keer is al een loodzware opgave. Kippenboer Marc van der Locht uit Volkel fietste 'm totaal 52 keer op. Hij haalde in zijn uppie een kleine 100.000 euro binnen voor kankerbestrijding en over een maand gaat hij weer. "Wij zijn meer dan stinkboeren."

Nog zes keer: zo vaak wil de 50-jarige Marc komende editie de berg op. Voor het tiende jaar doet hij mee aan Alpe d'HuZes. Veertig keer ging hij officieel omhoog plus nog twaalf keer om te oefenen. Klappertanden van de kou, het stilleggen van de koers door extreme regen of puffen bij meer dan 30 graden: Marc heeft alles al gezien.

Met zijn deelname vecht hij niet alleen voor kankerbestrijding, maar ook tegen het imago van boeren. "We zijn niet alleen die stinkboeren, die dingen niet goed doen. Wij denken niet alleen aan onszelf." En dus laat hij een bedrijf met 15.000 kippen achter om de berg op te gaan. De kinderen en zijn vader waken over de kippen.

Toch vond hij de eerste jaren wel degelijk loodzwaar. "Ik liep helemaal leeg van emotie. Zoveel tranen. Je vraagt zoveel van je lichaam." De weg naar de beruchte top telt 21 haarspeldbochten en is 14,5 kilometer lang. Het hoogteverschil tussen start en finish is 1100 meter met een gemiddelde stijging van 7,9 procent.

Marc heeft in zijn directe omgeving gelukkig nog geen kanker meegemaakt. Wat dan wel zijn motivatie is? "Ik wil iets goed doen. Al kan ik maar één iemand helpen, dat is al winst." De sfeer langs de kant houdt de kippenboer op de pedalen. "Het is een emotionele rollercoaster. Je wordt naar boven gedragen door razend enthousiaste mensen langs de kant."

Een ton in tien jaar hark je niet zomaar bij elkaar. Tonpraatdagen, een BBQ of een veiling: alles trok Marc uit de kast. Dit jaar organiseert hij een benefietdiner. Hij is lid van het mega boerenteam BIG Challenge met een donatie-oogst van 762.250 euro tot nu toe dit jaar.

Wat Marc als eerste gaat doen, als hij zes keer de berg op is gefietst? "Een koud biertje pakken", lacht hij. "Dat is een inkoppertje."