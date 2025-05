Varen met een betonnen kano, studenten bewijzen dat het kan

Het bier vloeit rijkelijk zaterdag bij de jaarlijkse Beton Kano Race op het Eindhovens kanaal. Zo'n vierhonderd studenten uit binnen- en buitenland hebben de grootste lol als ze kijken hoe er met zelfgemaakte betonnen kano's wordt gevaren. Af en toe slaat er een om, maar gemiddeld genomen gaat het verrassend goed. Ondertussen kijken betonbedrijven met grote belangstelling toe.

"De uitdaging is heel simpel, we maken betonnen kano's en we gaan tegen elkaar racen", zegt organisator Joey van den Eng. "Het gaat om de lol, het is een gezellige bende. Maar soms komt er ook innovatie aan te pas." Van de vernieuwing is op het water vooral te zien dat de betonnen kano's, ondanks een gemiddelde gewicht van 120 kilo, blijven drijven.