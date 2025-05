Kindje in kritieke toestand na incident in zwembad

Hulpdiensten zijn zaterdagmiddag massaal uitgerukt naar de Tasmanstraat in Breda voor een kindje van een paar maanden oud dat in het water van een zwembad terecht was gekomen. Wat er precies is gebeurd, is niet bekend.

Het kindje zou waarschijnlijk in een zwembad hebben gezeten en daar zou iets fout zijn gegaan. Ook een traumahelikopter landde op een nabij gelegen veld. De hulpdiensten waren lang bezig. Daarna is het slachtoffertje met de ambulance en onder begeleiding van een trauma-arts en de politie overgebracht naar het ziekenhuis.

Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.