Titelstrijd tussen PSV en Twente pas op laatste speeldag beslist

Het blijft spannend in de strijd om het kampioenschap in de Vrouwen Eredivisie. De vrouwen van PSV wonnen zaterdagmiddag bij Fortuna Sittard (0-3). FC Twente won zaterdagmiddag bij PEC Zwolle (0-3). Beide teams hebben hetzelfde aantal punten met nog één wedstrijd te gaan. FC Twente staat op basis van een beter doelsaldo op de eerste plaats (+49 tegen +44 voor PSV).

PSV had het in de beginfase even lastig tegen Fortuna, maar kwam via een benutte strafschop van Riola Xhemaili in de 51e minuut op 0-1. De Zwitserse zette PSV in de 62e minuut met een intikker op 0-2. Fenna Kalma bepaalde de eindstand op 0-3.