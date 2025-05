Man (27) betrapt op rijden onder invloed, twee uur later doet hij het weer

Een 27-jarige man uit Vught is afgelopen drie maanden drie keer van de weg gehaald voor onder meer gevaarlijk rijgedrag en het rijden onder invloed. De eerste keer gebeurde dat in februari en vrijdag plukten agenten hem maar liefst twee keer van de straat. Dat meldt de verkeerspolitie Oost-Brabant.

Eind februari werd hij voor het eerst betrapt op bumperkleven en veel te hard rijden. De man bleek ook onder invloed van drugs. Hij had bijna vijf keer teveel THC in z'n bloed. THC is de werkzame stof uit cannabis.

Vrijdag hield de verkeerspolitie de bestuurder weer aan. Een speekseltest wees opnieuw uit dat hij reed onder invloed van cannabis. De man moest mee naar het politiebureau voor verhoor en kreeg een rijverbod van 24 uur. Rond halfvier verliet de man het politiebureau in Den Bosch en rond vijf uur diezelfde middag zagen agenten de man opnieuw rond rijden door Vught.

De man is weer aangehouden, hij bleek opnieuw te rijden onder invloed en hij zat achter het stuur terwijl hij een rijverbod had. Zijn auto is in beslag genomen. Het Openbaar Ministerie moet beslissen wat voor straf de man krijgt voor de overtredingen.