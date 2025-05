Hekkensluiter RKC Waalwijk gaat met 6-1 onderuit in Groningen

RKC Waalwijk had zaterdagavond niets te zeggen bij FC Groningen. De Waalwijkers verloren kansloos met 6-1 in stadion Euroborg. Godfried Roemeratoe maakte in de 67e minuut de enige treffer voor de club.

RKC heeft al acht duels niet meer gewonnen. De ploeg van de vertrekkende coach Henk Fraser verloor vorige week al met liefst 0-4 van FC Utrecht en moet ernstig vrezen voor degradatie. Mohamed Ihattaren ontbrak wegens ziekte bij de Waalwijkers, die topscorer Oskar Zawada ook al enige tijd moeten missen. Doelman Mark Spenkelink kreeg voor het eerst sinds november 2023 speeltijd en kreeg meteen zes treffers om zijn oren. Leandro Bacuna zette Groningen al vroeg op voorsprong. De 33-jarige routinier benutte een strafschop die de thuisploeg had gekregen nadat bij een hoekschop de bal op de arm van RKC-middenvelder Tim van de Loo was beland.

Fraaie knal

Niet veel later was RKC-aanvoerder Michiel Kramer dicht bij de gelijkmaker. De spits kopte een voorzet maar nipt naast de bovenhoek. Kramer kreeg in de twintigste minuut opnieuw een goede mogelijkheid, maar wachtte na gepruts in de Groningse defensie te lang met het schot.

Teleurstelling bij Yassin Oukili (links) en Michiel Kamer na de 4-0 (foto: ANP).