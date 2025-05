Duizend tulpen en tranen voor bevrijders op Canadees ereveld

Op het Canadees ereveld in Bergen op Zoom was zondag misschien wel de drukste herdenking ooit. Alleen al duizend Canadese jongeren eerden de bevrijders met een tulp. En een brief, gedicht of zelfgemaakt kunstwerk. Ook honderden streekbewoners stroomden toe om het uitzonderlijke en indrukwekkende bezoek mee te maken. Tranen vloeiden rijkelijk. Bij de toespraken klonk ook voor het eerst een inheemse Canadese taal.

Met plattegrondje in de hand lopen ze direct naar 'hun' grafsteen. Want thuis in Canada hebben ze gespeurd naar de man onder die steen. En zijn levensverhaal dat abrupt en gewelddadig eindigde bij Woensdrecht, Welberg, Wouwse Plantage, in de polder bij Kapelsche Veer of waar dan ook in ons land. De duizend studenten zijn 16, 17 of 18 jaar oud. Ze zitten op 37 scholen door heel Canada.

Een invasie. Maar dan een vredelievende. Je kunt het niet anders omschrijven, de enorme toestroom aan Canadese studenten op deze zondag 4 mei: dodenherdenking. Aangevoerd in bijna dertig touringcars. En voorafgegaan door hun docenten, soms met vlaggetje of bordje van hun 'highschool'.

Tessa adopteerde het graf van kapitein Arthur Hooper. "Ik vind dat je heel erg trots mag zijn als je vecht voor een land dat niet van jou is." Ze wordt wel wat droevig van alle grafstenen, zegt ze. Maar ze is dankbaar dat ze er zo netjes bij liggen en goed verzorgd worden.

Bastian adopteerde het graf van soldaat Thomas Swift. "Hij was 42 jaar toen hij sneuvelde. Mijn opa en oma zaten ook in het leger toen. Ik denk dat ze heel erg moedig waren." Of Bastian het zelf zou durven? "Misschien".

Kransleggingen zijn er van burgemeester Mulder van Bergen op Zoom en commissaris van de koning Adema en Nederlandse veteranen maar ook van vele, vele studenten. 'We will remember them', klinkt het in vier talen deze keer. Het Nederlands en uiteraard het Engels en Frans als officiële talen van Canada.

Maar, voor zover bekend, ook voor het eerst in een taal die weinigen kennen: het Ojibwe. Het is de taal van de First Nations, zoals ze worden genoemd. Dat zijn de oorspronkelijke bewoners van Canada, die vroeger ook wel indianen werden genoemd. Een meisje leest in het Ojibwe een tekst voor. De strekking is duidelijk: 'Bedankt dat jullie je leven gaven voor onze vrijheid. We zullen jullie blijven herinneren.'

De bijzondere klanken maken indruk. "Het is heel goed dat we dit horen en erkennen. Die mensen zijn altijd onderdrukt. We waren heel slecht voor ze," legt een student na de ceremonie uit.