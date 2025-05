En nu rennen! Breda en de rest van de wereld op de vlucht voor catcher car

De wetenschap dat je achtervolgd wordt door een auto, zorgt bij iedereen voor een lading adrenaline. De ruim 4000 deelnemers van de hardloopwedstrijd Wings for Life in Breda stijgen door dit idee juist boven zichzelf uit. Haalt de auto je in dan ben je af. Om 13.00 beginnen de deelnemers aan hun vlucht die vanaf 12.55 uur live wordt uitgezonden op Omroep Brabant televisie.

Om klokslag 13.00 wordt niet alleen in Breda gerend. Wereldwijd doen 211.000 mensen mee. Van Buenos Aires tot in Honolulu. Ze starten allemaal op hetzelfde moment, maar strijden onder verschillende omstandigheden tegen elkaar. Daardoor loopt de een midden in de nacht, de ander in de volle zon met misschien wel 30 graden.

De warming-up (foto: Omroep Brabant).

Onderzoek ruggenmergletsel

Het inschrijfgeld gaat naar onderzoek naar ruggenmergletsel. Er doen dan ook een hoop mensen met een dwarslaesie of andere beperking mee. "Zij worden soms in een rolstoel vooruit geduwd door een loper. Daardoor is de sfeer hier anders dan bij andere hardloopwedstrijden. Je mag ook lopend meedoen overigens, je zult dan wel snel ingehaald worden door de 'catcher car'.

Achter het stuur van die wagen zitten bekende figuren vaak uit het racecircuit. Dit jaar is dat voormalig autocoureur Robert Doornbos en schaatser Kjeld Nuis. In 2016 was Max Verstappen de bestuurder en een jaar later Tim Coronel.

Kjeld Nuis en Robert Doornbos in de catcher car (foto: Omroep Brabant).

Ik kom je pakken

De catcher car vertrekt zondagmiddag om half twee, een half uur na de start van de deelnemers.. In eerste instantie rijdt de auto 14 kilometer per uur, maar ieder half uur komt er een kilometer bij. Na de 18 kilometer per uur worden de stappen vergroot met 4 en uiteindelijk is 34 kilometer per uur de topsnelheid.

Tussen vijf en half zes verwacht de organisatie de laatste lopers ingehaald te hebben. De Belg Valentin Poncelet liep vorig jaar in Breda 66,6 kilometer en was daarmee de winnaar. Het wereldrecord staat op naam van de Italiaan Giorgio Calcaterra die in 2016 een afstand van 88,44 kilometer aflegde, voor hij werd gepakt door de Catcher Car. Een jaar later haalde de Zweed Aron Anderson een afstand van 92,14 kilometer in een normale rolstoel.