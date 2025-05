En dat op Dodenherking: beeld van soldaat al na twee dagen gestolen

Twee dagen na plaatsing is een beeld van een militair zittend op een bankje gestolen in Schijndel. Het beeld herinnerde aan 80 jaar bevrijding. Op drie plekken in de gemeente Meierijstad zijn vrijdag houten bankjes neergezet met daarop een soldaat van de 101st Airborne Division in de uitrusting van 1944. Zondagochtend werd een van die soldaten vermist.

De gemeente Meierijstad is verontwaardigd. "Mocht dit een grap zijn, dan is die op zijn minst misplaatst, zeker op dit moment", laat een woordvoerder op Facebook weten. Het beeld staat volgens de gemeente symbool voor de offers die vele jonge mensen uit andere landen hebben gebracht voor onze vrijheid. De bankjes met soldaten zijn afgelopen week neergezet bij het Lidwinaklooster in Schijndel, voor Kasteel Henkenshage in Sint-Oedenrode en bij Villa Klondike in Veghel.

Bij de Mariakapel in Eerde staat al langer zo'n bankje. Bij het Lidwinaklooster zijn alleen nog kitresten te vinden. De beelden lijken van brons of koper, maar zijn het niet. Ze zijn van polyester en zijn in koperkleur gespoten. Vooralsnog gaat de gemeente uit van een grap en roept ze de daders op het beeld terug te plaatsen. Er is nog geen aangifte gedaan.

Wachten op privacy instellingen...

Alleen de kitresten waarmee het beeld bevestigd was zijn nog zichtbaar (foto: Raymond Merkx)