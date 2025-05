Vlammen verslinden monumentaal pand uit 1888: 'Alles is weg'

Een historisch bedrijfspand met daarin vier bedrijven is zondagmorgen in Helenaveen compleet afgebrand. Eigenaar René Martens is er kapot van. "Ik ben meteen uit bed gesprongen."

"Ik hoorde het vanmorgen toen ik werd gebeld door een huurder", vertelt hij. "Ik dacht eerst nog even aan een natuurbrand, want dat zou kunnen met deze droogte. Maar toen zeiden ze dat het om ons gebouw ging en ik dacht oh nee."

Toen René bij zijn pand aan de Rector Nuijtsstraatging kijken, was er al geen redden meer aan. "Helaas is alles weg. Verschrikkelijk, zo'n monumentaal pand dat verwoest is door brand. Het oudste deel is gebouwd in 1888. Het is gewoon jammer. In het gebouw zaten vier bedrijven. Die hebben nu ook niks meer."