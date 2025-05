Kamp Vught herdenkt slachtoffers van oorlogsgeweld

Bij Nationaal Monument Kamp Vught wordt tijdens Dodenherdenking al om twee uur in de middag stilgestaan bij oorlogsslachtoffers. Dit gebeurt op het buitenterrein van het voormalig concentratiekamp.

Meerdere sprekers staan stil bij de slachtoffers. Dit zijn onder meer zanger, acteur en dichter Huub van der Lubbe en schrijver Peer Wittenbols.

Huub van der Lubbe vertelt het verhaal van Willy la Croix, een architect die gevangen werd gehouden in Vught wegens zijn rol in het verzet. La Croix is de opa van zijn echtgenoot Teuntje Klinkenberg. Ook zingt Van der Lubbe twee liederen en draagt hij een gedicht voor.