Vechtpartij bij busstation, 21-jarige verliest tanden en breekt kaak

Een 21-jarige man is vrijdagavond door een groep jongeren mishandeld bij een busstation aan de Violierstraat in Uden. De man verloor door het geweld zijn bewustzijn. Hij hield er een gebroken kaak aan over en mist ook enkele tanden. Een ambulance heeft hem naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie gaat het om een vechtpartij tussen verschillende groepen jongeren.

De moeder van het slachtoffer laat op sociale media weten dat haar zoon vanuit het niets klappen kreeg. Ze zegt dat haar zoon op weg was naar huis nadat hij een festival in Uden had bezocht en ze roept de daders op zich te melden.

Ze heeft een foto van haar zoon gedeeld met Omroep Brabant. Daarop is te zien dat hij tanden heeft verloren en dat ze nadien gespalkt zijn. De foto mag van haar niet worden gepubliceerd.

"Na één klap lag hij bewusteloos op de grond."