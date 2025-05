Gestolen soldaat weer terecht, bleek eindje verderop de wacht te houden

Het beeld van een soldaat dat zaterdagnacht werd gestolen in Schijndel is terecht. De militair werd na een melding gevonden op een vensterbank in de Tulpstraat. De bewoners zouden het beeld eerder in een parkje hebben aangetroffen en hem mee naar huis hebben genomen. De politie heeft het beeld naar het bureau gebracht.

De gemeente Meierijstad liet eerder weten dat ze hoopte dat de diefstal om een misplaatste grap ging. Het beeld is van polyester, maar was in brons dan wel koperkleur gespoten. Het moet de dieven meteen duidelijk zijn geworden dat het beeld geen financiële waarde heeft. De emotionele waarde is wel hoog. Het beeld van de soldaat was net twee dagen eerder geplaatst ter gelegenheid van 80 jaar bevrijding.

Op drie plekken in de gemeente Meierijstad zijn vrijdag houten bankjes neergezet met daarop een soldaat van de 101st Airborne Division in de uitrusting van 1944. In Eerde was al een soortgelijk bankje met soldaat neetgezet. De 101st Airborne Division heeft geholpen de regio te bevrijden van de Duitsers. De gemeente laat weten dat de vermiste soldaat uit Schijndel nu veilig op het bureau zit. Uit voorzorg is ook het soldatenbeeld in Sint-Oedenrode weggehaald. Ze hoopt de beelden weer snel op haar plek te kunnen zetten. Na de diefstal in Schijndel waren alleen de kitresten nog zichtbaar waarmee het beeld bevestigd was. Dat uitgerekend op Dodenherdenking het beeld gestolen werd maakt de diefstal extra pijnlijk.

De politie heeft de soldaat meegenomen naar het bureau (foto: Politie)