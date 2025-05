Grote nederlaag RKC in Groningen: club betaalt supporters kaartje terug

Supporters van RKC Waalwijk die zaterdag afreisden naar FC Groningen krijgen van de club de kosten van hun wedstrijdkaartje terug. De Waalwijkers gingen met maar liefst 6-1 onderuit in stadion Euroborg. De club betaalt de kosten terug omdat ze wil laten zien dat de steun van supporters gewaardeerd wordt, ondanks de 'bijzonder teleurstellende prestatie'.

De Geelblauwen verloren kansloos, Godfried Roemeratoe maakte in de 67e minuut de enige treffer voor de club. De club is in degradatienood en heeft nu zes punten minder dan Willem II, dat op de zestiende plaats staat.