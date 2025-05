Brandweer schaalt op en wil voorkomen dat chemicaliën vlam vatten

Er woedt een grote brand in de productiehal van een bedrijf aan de Vierbundersweg in Dongen. De brand brak iets voor tien uur zondagavond uit. Rond middernacht is de brand dusdanig groot geworden, dat de brandweer heeft opgeschaald. Vlammen slaan uit het pand en er komt veel dikke rook vrij. In het pand liggen chemicaliën en olie opgeslagen. De brandweer richt zich op het koelen van die ruimte om te voorkomen dat de inhoud vlam vat.

Op het pand ligt een groot aantal zonnepanelen. Scherpe deeltjes daarvan dwarrelen rond bij de brand, deze deeltjes kunnen gevaarlijk zijn. Een 112-fotograaf van Omroep Brabant is gevraagd om uit veiligheid te vertrekken. Het is niet duidelijk hoe groot het gebied is waar de deeltjes neer komen. Ondertussen staat een deel van het dak in brand. De brandweer probeert het vuur onder controle te krijgen. Om voldoende bluswater te krijgen wordt met een pomp water uit het Wilhelminakanaal gehaald. De Veiligheidsregio vraagt mensen weg te blijven uit het gebied om te voorkomen dat de slangen beschadigen. Omliggende bedrijven, waar 24 uur per dag gewerkt wordt, zijn ingelicht en personeel kan het terrein via een speciale rijroute verlaten.

Grip 1 en Grip 2

Rond middernacht schaalde de brandweer op naar Grip 1, dat betekent dat er coördinatie nodig is tussen alle hulpverleningsdiensten bij de brand. Rond kwart voor één is opgeschaald naar Grip 2, omdat de brand nog groter is geworden. Grip 2 betekent dat de burgemeester op de hoogte is gebracht en dat de gemeente betrokken wordt om over de brand te communiceren. Zeker vier bluswagens en twee hoogwerkers zijn ter plaatse, onder andere uit Dongen, Rijen, Oosterhout en 's Gravenmoer. Vanwege de omvang van het pand heeft de brandweer nog een extra brandweerpeloton ingezet. Een extra hoogwerker is onderweg en er is een droneteam ter plaatse om de situatie vanuit de lucht in beeld te brengen. Voor zover bekend bij de Veiligheidsregio waren er geen mensen in de fabriek toen de brand uitbrak. De brandweer probeert met man en macht te voorkomen dat het vuur nog verder uitslaat. Er is volgens de Veiligheidsregio geen direct gevaar voor omliggende panden op het industrieterrein. "Het is een groot gebouw, maar het is losstaand en er zit een weg tussen het gebouw ernaast", aldus de woordvoerder. De Veiligheidsregio adviseert mensen om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te zetten. Een woordvoerder laat weten dat de rookwolken niet over woonwijken trekken.

Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink

Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink

Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink

Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink

Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink

Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink

Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink

Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink

Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink