Pand Ecco Leather compleet in brand, tonnen aan chemicaliën verbrand

Een productiehal van Ecco Leather in Dongen staat volledig in brand en is niet meer te redden. De brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. Bij de brand zijn duizenden liters olie en meerdere tonnen chemicaliën verbrand. Doordat het vuur zo intens brandde, is 99 procent van die stoffen direct verbrand en levert het geen direct gevaar op voor de omgeving, zo laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant weten. Wel wordt omwonenden nog altijd geadviseerd om uit de rook te blijven.

De brand brak iets voor tienen zondagavond uit in het pand van Ecco Leather aan de Vierbundersweg in Dongen. Het gaat om een productiehal ter grootte van 14.000 vierkante meter.

Het pand gecontroleerd laten uitbranden betekent dat de brandweer ervoor kiest om de brand niet actief te blussen maar gecontroleerd laat branden totdat het vuur vanzelf dooft. De veiligheid van de omgeving en mensen in de buurt wordt goed in de gaten gehouden.

Vlammen slaan nog altijd uit het pand en er komt veel dikke rook vrij. Het dak is ingestort. In het pand lagen duizenden liters dierlijke olie en meerdere tonnen chemicaliën. De stoffen lagen in een goed beveiligde ruimte, de brandweer probeerde te voorkomen dat die ruimte in brand zou vliegen. Uiteindelijk gebeurde dat toch en laaide het vuur gigantisch op.

Metingen door de brandweer

De brandweer heeft metingen verricht en daaruit is gebleken dat er geen verhoogde concentraties van gevaarlijke stoffen in de lucht zitten. Wel is er nog altijd sprake van rook- en roetontwikkeling. Daarom blijft het advies staan om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te schakelen.

De brandweer schaalde rond middernacht op naar Grip 1 en rond kwart voor een naar Grip 2. Dat betekent dat ook de burgemeester en de gemeente betrokken zijn en dat overheid en hulpdiensten nog nauwer samenwerken om de brand te kunnen bestrijden.

Vijfduizend zonnepanelen in brand

In het bedrijf wordt leer gemaakt voor de tassen- en schoenenindustrie. De dierlijke olie komt vrij bij het leerlooiproces. De chemicaliën worden gebruikt om leer te maken.

Op het pand liggen rond de vijfduizend zonnepanelen die in brand zijn gevlogen. Dat zorgt voor scherpe deeltjes die rond dwarrelen in de omgeving. Deze foliedeeltjes kunnen gevaarlijk zijn. Het is niet duidelijk hoe groot het gebied is waar de deeltjes neer komen. Inmiddels is de brandweer van Almkerk bezig met metingen in Rijen, in de straat Zaaren. Ook daar vallen de scherpe foliedeeltjes uit de lucht.

Ook in Gilze worden metingen gedaan. De nabijgelegen vliegbasis Gilze Rijen is op de hoogte gebracht van de brand maar ondervindt op dit moment nog geen hinder. Op dit moment worden verdere gevolgen voor de omgeving door de hulpdiensten in kaart gebracht.

Droneteam en veel brandweer

Om voldoende bluswater te krijgen is met een pomp water uit het Wilhelminakanaal gehaald. De Veiligheidsregio vraagt mensen weg te blijven uit het gebied om te voorkomen dat de slangen beschadigen. Omliggende bedrijven, waar 24 uur per dag gewerkt wordt, zijn ingelicht en personeel kan het terrein via een speciale rijroute verlaten.

Zeker vier bluswagens en drie hoogwerkers zijn ter plaatse, onder andere uit Dongen, Rijen, Oosterhout en 's Gravenmoer. Vanwege de omvang van het pand zette de brandweer nog een extra brandweerpeloton in. Nu het pand gecontroleerd uitbrandt, is het extra peloton terug gekeerd naar de kazerne.

Geen gewonden

Er is een droneteam ter plaatse om de situatie vanuit de lucht in beeld te brengen. Voor zover bekend bij de Veiligheidsregio waren er geen mensen in de fabriek toen de brand uitbrak. Over de oorzaak valt nog niets te zeggen, de brandweer richt zich nu vooral op de bestrijding.

Er is volgens de Veiligheidsregio geen direct gevaar voor omliggende panden op het industrieterrein. "Het is een groot gebouw, maar het is losstaand en er zit een weg tussen het gebouw ernaast", aldus de woordvoerder.

De Veiligheidsregio adviseert mensen om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te zetten.

Eerdere brand op industrieterrein

In 2018 woedde er aan de Vierbundersweg 15 ook een grote brand bij Tuf Recycling. Het bedrijf sloeg veel meer kunstgrasmatten op dan volgens de vergunning was toegestaan. De matten vlogen in de fik en de afwikkeling van die brand duurde jaren. De locatie van Tuf Recycling is nog altijd een braakliggend terrein, vlakbij Ecco Leather.