Pand Ecco Leather door brand verwoest, tonnen aan chemicaliën verbrand

Een grote brand in de productiehal van Ecco Leather in Dongen heeft het gebouw compleet verwoest. De brandweer heeft het pand aan de Vierbundersweg gecontroleerd laten uitbranden. Rond halfzes maandagochtend was de brand onder controle. Bij de brand zijn duizenden liters olie en meerdere tonnen chemicaliën verbrand.

Gevaarlijke stoffen Vlammen sloegen zondagavond dan ook uit het pand en er kwam dikke rook vrij. Het dak stortte in waarna het complete pand uiteindelijk vlam vatte en niet meer te redden viel. De brandweer heeft metingen verricht en daaruit is gebleken dat er geen verhoogde concentraties van gevaarlijke stoffen in de lucht zitten. Vanwege de rook- en roetontwikkeling kregen mensen in de omgeving het advies ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te schakelen.

Bij Ecco Leather wordt leer gemaakt voor de tassen- en schoenenindustrie. In het pand lagen duizenden liters dierlijke olie en meerdere tonnen chemicaliën. De dierlijke olie komt vrij bij het leerlooiproces. De chemicaliën worden gebruikt om leer te maken. De stoffen lagen in een goed beveiligde ruimte, de brandweer probeerde te voorkomen dat die ruimte in brand zou vliegen. Uiteindelijk gebeurde dat toch en laaide het vuur gigantisch op.

Rond halfdrie vannacht kwam de veiligheidsregio met het bericht dat de brandweer het pand gecontroleerd laat uitbranden. Dat betekent dat de brand niet actief wordt geblust maar dat ze het gecontroleerd laten branden totdat het vuur vanzelf dooft. De veiligheid van de omgeving en mensen in de buurt werd goed in de gaten gehouden.

Goed beveiligde ruimte De brand brak iets voor tienen zondagavond uit in het pand van Ecco Leather op industrieterrein Tichelrijt. Het gaat om een productiehal met een totale grootte van 14.000 vierkante meter. Ecco Leather is de looierij voor Ecco schoenenwinkels. Volgens de eigen website werken er 200 mensen.

Een deel van dat bluswater wordt opgevangen op het terrein van het bedrijf. De rest stroomt in een nabijgelegen sloot. Op meerdere plaatsen wordt zand in de sloot gegooid, om verspreiding van de verontreiniging te voorkomen.

Doordat het vuur zo intens brandde, is 99 procent van die stoffen direct verbrand en levert het geen direct gevaar op voor de omgeving, zo laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant weten. Het bluswater is mogelijk wel verontreinigd en dat is een risico voor het milieu.

Vijfduizend zonnepanelen in brand

Op het gebouw lagen zo'n vijfduizend zonnepanelen die in brand zijn gevlogen. Dat zorgt voor scherpe deeltjes die rond dwarrelen in de omgeving. Deze foliedeeltjes kunnen gevaarlijk zijn. De deeltjes zijn onder meer in Rijen gevonden, in de straat Zaaren en de Stationsstraat. Ook aan de Ringbaan Zuid in Tilburg liggen stukjes zonnepanelen. Volgens de Veiligheidsregio zijn de zonnepaneeldeeltjes tot acht kilometer in de richting van Rijen terechtgekomen. Maar ook vanuit het gebied tussen Gilze en Chaam komen meldingen. "Zelfs stukjes van twintig centimeter groot. Dit is een grote milieuramp."

Ook in Gilze zijn metingen gedaan. De nabijgelegen vliegbasis Gilze Rijen is op de hoogte gebracht van de brand maar ondervond geen hinder. Verdere gevolgen voor de omgeving worden door de hulpdiensten in kaart gebracht.