Scherpe deeltjes van zonnepanelen vliegen rond bij uitslaande brand

In een bedrijfspand waar ze leer verwerken aan de Steenstraat in Dongen is zondagavond iets voor tien uur een grote uitslaande brand uitgebroken. Volgens een 112-fotograaf regent het scherpe deeltjes en is hij daarom verzocht om te vertrekken. Op het dak van het grote bedrijfspand liggen zonnepanelen. Dat meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

De vlammen slaan metershoog uit het dak van het gebouw. Donkere rookwolken komen vrij bij de brand. Een 112-fotograaf ter plaatse werd verzocht om het industrieterrein te verlaten, omdat er scherpe deeltjes rondvliegen. Het is niet duidelijk hoe groot het gebied is waar de deeltjes terechtkomen.

Zeker vijf bluswagens en twee hoogwerkers zijn ter plaatse, onder andere uit Dongen, Rijen, Oosterhout en 's Gravenmoer. Voor zover bekend bij de Veiligheidsregio waren er geen mensen in de fabriek toen de brand uitbrak.

Waterpomp in kanaal

Om voldoende bluswater bij het gebouw te krijgen, is een waterpomp in het Wilhelminakanaal geplaatst. Via een grote slang gaat het water van het kanaal naar het bedrijfspand. De Veiligheidsregio vraagt mensen weg te blijven uit het gebied om te voorkomen dat de slangen beschadigen. Een weg naar het bedrijfspand is afgesloten. Er is ook een droneteam ter plaatse om de situatie vanuit de lucht te bekijken.

De brandweer probeert met man en macht te voorkomen dat het vuur nog verder uitslaat. Er is volgens de Veiligheidsregio geen direct gevaar voor omliggende panden op het industrieterrein. "Het is een groot gebouw, maar het is losstaand en er zit een weg tussen het gebouw ernaast", aldus de woordvoerder.

De Veiligheidsregio adviseert mensen om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te zetten. Een woordvoerder laat weten dat de rookwolken niet over woonwijken trekken.