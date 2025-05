Peter is verlamd, maar kan zo toch fietsen: 'Je zet jezelf onder stroom'

Peter heeft een dwarslaesie, maar wist zondag tijdens de hardloopwedstrijd Wings for Life in Breda maar liefst zeventien kilometer te fietsen. Dat deed hij met een wel heel bijzondere fiets: de BerkelBike. Peter is verlamd, maar de elektroden van de fiets sturen zijn spieren aan. Zo kan hij toch zijn benen bewegen. “Dit geeft me een enorm gevoel van vrijheid, zo kan ik écht fit blijven”, vertelde hij zondag aan de finishlijn.

Door een complete dwarslaesie heeft Peter geen gevoel in z’n lichaam vanaf z’n borstbeen. Lopen is onmogelijk en je zou denken fietsen ook. Maar met dank aan de BerkelBike, kan Peter z’n benen in beweging brengen en toch meedoen. Draadjes en elektroden

Er hangen allerhande draadjes aan z’n lijf en op z’n benen zijn elektroden geplakt. “Je zet jezelf een beetje onder stroom. Daardoor komt er beweging op gang. Als je de verschillende spiergroepen op het juiste moment aanstuurt, krijg je een fietsbeweging. Als je dat goed genoeg afstelt, gaat fietsen steeds beter en kun je ook steeds beter worden”, legt hij trots uit. Lopen is echter nog een brug te ver, dat lukt niet met de elektroden. "Fietsen is makkelijker, lopen is echt ingewikkeld."

Elektroden op de benen van Peter (foto: Omroep Brabant).

Zondag fietste hij maar liefst zeventien kilometer tijdens Wings for Life World Run. Een record, want volgens Peter heeft er tot dusver niemand verder op de BerkelBike gefietst dan twee kilometer. Peter had er zondag maar liefst 17,8 in de benen. De techniek van de fiets wordt steeds verder ontwikkeld met hulp van studenten van de Vrije Universiteit in Amsterdam, legt Peter uit.

“Op de een of andere manier werkt deze techniek heel goed. Ik ben ook heel blij dat ik van Wings for Life met deze fiets mee mocht doen aan de wedstrijd. Normaal mag je alleen met een gewone rolstoel meedoen maar ik wist dat ik dit record kon verbeteren.” Doorligwonden

Het fietsen voorkomt dat hij last krijgt van doorligwonden. Bij een dwarslaesie is de doorbloeding niet goed meer in het onderlijf en ook spiermassa verdwijnt. Dan kun je doorligplekken krijgen. "Als dat wonden worden, is dat gevaarlijk. Met een dwarslaesie voel je dat niet. Door te fietsen voorkom je dat, want je doorbloeding verbetert en je kweekt spiermassa. Op deze manier blijf ik sterk." De uitvinder van de BerkelBike, Rik Berkelmans, is opgetogen over het record van Peter. “Peter traint veel en wordt heel goed begeleid door een speciaal team. En dankzij zijn inspanningen kunnen we straks ook mensen helpen, die nu nog amper kunnen bewegen. Peter is nu nog de enige die dit kan, maar dat worden er meer.” Volgens Berkelmans is het heel belangrijk voor mensen met een dwarslaesie om te blijven bewegen. “Je conditie wordt veel minder, je hebt ook meer kans op bijvoorbeeld trombose. Mensen met een dwarslaesie leven tien tot twaalf jaar korter. Maar dankzij deze uitvinding kunnen ze blijven bewegen.”