Laatste leerlooierij van Dongen verwoest door brand, Ecco 'diep bedroefd'

Ecco Leather is verwoest door brand en daarmee is de laatste leerlooierij in Dongen verloren gegaan. Burgemeester Hans Slagboom hoopt dat Ecco Leather de fabriek gaat heropbouwen in het dorp. "De ziel van Dongen lijdt als de leerlooierij verdwijnt", zegt hij. Dongen staat van oudsher bekend als centrum van leerlooierijen. "Er was er nog maar eentje over."

Het nablussen is maandagmiddag nog steeds in volle gang, maar van een brand lijkt geen sprake meer. Er zijn enkel nog wat klein rookwolkjes te zien op de plek waar zondagnacht een felle brand woedde.

Volgens burgemeester Slagboom is de impact op de omgeving groot. “Ik sta net te kijken wat er nog over is van de productiehallen, maar dat is heel weinig”, vertelt hij. En dat is zonde, meent de burgemeester. Hij ziet Ecco Leather als de laatst echt grote leerlooierijen in Dongen.

“Dongen heeft een geschiedenis van tientallen leerlooierijen, zeker in de bebouwde kom. Die zijn allemaal verdwenen in de afgelopen decennia. Maar er was er nog een over. Dat is Ecco. Voor de symboliek en de ziel van Dongen zou het jammer zijn als ook die laatste looierij zou verdwijnen”, besluit de burgemeester.

Ecco 'diep bedroefd'

Of Ecco van plan is om de fabriek opnieuw in Dongen op te bouwen, is onduidelijk. Het internationale hoofdkantoor laat vanuit Denemarken alleen weten 'diep bedroefd' te zijn door de brand. "Onze focus ligt nu bij onze werknemers en bij het hervatten van de operatie", aldus een woordvoerder.