Bredanaren vieren 80 jaar bevrijding: 'het is niet vanzelfsprekend'

Nederland is 80 jaar bevrijd en dat werd maandag ook in Breda uitgebreid gevierd. Op het Kasteelplein waren verschillende festiviteiten met muziekoptredens en werd stilgestaan bij de bezetting met een foto-expositie.

De fototentoonstelling laat zien hoe Breda eruit zag tijdens de oorlog. "Het is confronterend om te zien", zegt een moeder die met haar zoon naar een foto van een muziekkoepel kijken. Er hangen twee grote banieren met swastika's aan. "De bevrijding is lang geleden, maar je voelt de vreselijke dingen die in de oorlog zijn gebeurd nog steeds", zegt haar zoon.

Zijn moeder knikt. "Het is heel belangrijk om te blijven vieren dat er vrijheid is. Zeker in deze tijd, met zoveel oorlog in de wereld. Dat maakt me heel bewust van onze eigen vrijheid. Ik hoop dat die er in de rest van de wereld snel ook is."