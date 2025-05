Drama in Wanroij: 'Vrouw schoot haar vriend dood'

De man die maandagochtend rond 9 uur werd doodgeschoten in Wanroij, zou door zijn vriendin zijn neergeschoten. Dat zegt Mark van den Oever, die eigenaar is van de boerderij en bed and breakfast aan de Lamperen waar de schietpartij plaatsvond. De vrouw raakte zelf zwaargewond.

Cor Bouma & René van Hoof Geschreven door

Van den Oever is landelijk bekend als de voorman van Farmers Defence Force. De voorman van de agrarische belangenorganisatie woont zelf niet op het terrein, maar de gewonde vrouw wel. Zij huurde sinds een paar maanden een studio van Van den Oever. Haar vriend had darmkanker in een vergevorderd stadium, aldus Van den Oever, en wilde niet behandeld worden. Waarom is geschoten, is nog compleet onduidelijk. “Ik weet het niet, want ik was er ook niet bij", aldus Van den Oever. “Ik ben er enorm van geschrokken. Dit is een groot drama.”

Foto: SK-Media/Persbureau Heitink.