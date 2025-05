Brand bij winkelcentrum, twee winkels lopen aanzienlijke rookschade op

Winkelcentrum Eckart aan de Orionstraat in Eindhoven heeft maandagnacht aanzienlijke rookschade opgelopen. Er was rond vier uur brand ontstaan in een airco-unit op het dak. Het vuur sloeg door naar de winkels daaronder.

Twee getroffen winkels zijn een beautysalon, dat bekend is van het tv-programma Bij ons op het Kamp, en een Albert Heijn-supermarkt. Waarschijnlijk zullen verschillende eetbare producten in de supermarkt vernietigd moeten worden.

Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink.

Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink.

Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink.

Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink.