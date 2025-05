Brand bij winkelcentrum, winkels lopen aanzienlijke rookschade op

Winkelcentrum Eckart aan de Orionstraat in Eindhoven heeft maandagnacht aanzienlijke rookschade opgelopen. Rond vier uur ontstond brand in een airco-unit op het dak. Het vuur sloeg door naar de winkels daaronder.

De hele inventaris van de supermarkt zal weggegooid moeten worden, is dinsdagochtend bekendgemaakt. Ook bij de Action, die gevestigd is vlak bij de Albert Heijn, is de schade aanzienlijk.

'Ik ga er met frisse moed tegenaan'

Mieke heeft een brocante winkel in winkelcentrum Eckart. Ook haar zaak heeft rook- en stankschade. "Maar verder valt het bij mij eigenlijk nog wel mee. Ik vind het veel erger voor de zaken die wel veel schade hebben, zoals Albert Heijn en Action. Kijk, de spullen in mijn winkel kun je gewoon vervangen. Maar etenswaren enzovoorts niet. Er is zoveel ellende in de wereld.. Honger, noem maar op, en dan moet dit alles vernietigd worden..."

Ze houdt er rekening mee dat het wel even zal duren voordat haar zaak weer open kan. "Maar ik ga er met frisse moed tegenaan."