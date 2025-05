Brand winkelcentrum raakt medewerkers: 'Legt alles hier plat'

De Albert Heijn in winkelcentrum Eckart in Eindhoven blijft voorlopig gesloten na de brand die daar maandagnacht uitbrak. De supermarkt heeft flinke rookschade opgelopen. Oorzaak was een brand in een airco-unit op het dak van het winkelcentrum. Jacqueline stond dinsdagochtend vroeg klaar om bij de AH te gaan werken, toen ze het nieuws hoorde. "Ik ben best wel verdrietig", zegt ze.

"Ik werk hier al 43 jaar", vertelt Jacqueline. "Ik ben emotioneel nu dit nu ons filiaal treft. Ik heb mijn werkkleding, die ik al aan had, nu maar uitgedaan... Ik heb er gewoon geen woorden voor. Alle levensmiddelen die in de winkel stonden, kunnen nu niet meer geconsumeerd worden. Alles moet leeggehaald en schoongemaakt worden." Ze zucht verdrietig: "Deze winkel is mijn hart en ziel, hier liggen mijn wortels."

Foto: Noël van Hooft.

Ook bij de Action-winkel, die vlak bij de Albert Heijn gevestigd is, zijn de gevolgen aanzienlijk. "Bij ons heeft het niet gebrand, maar ook wij hebben flinke rookschade", vertelt de filiaalmanager. Ook deze winkel moet volledig leeggehaald worden. Niet alleen alle etenswaar moet weg, ook alle andere producten. "Vandaag gaan we sowieso niet meer open. Maar nu alles weg moet, gaat het nog veel langer duren." Er wordt opgeschaald om de winkels leeg te halen, alles te poetsen en dan opnieuw in te richten.

Lees ook Brand bij winkelcentrum, winkels lopen aanzienlijke rookschade op

Bij cafetaria Kuil staat het personeel dinsdagochtend buiten te wachten op mensen van de verzekering. "We hebben roetschade en we weten al dat al ons verpakkingsmateriaal weggegooid kan worden. Maar waarschijnlijk hebben we geluk met de snacks. Die zaten in een koelcel en daar is de rook niet geweest." Deze dinsdag en woensdag gaan ze sowieso niet open en mogelijk nog langer als de rook meer schade heeft aangericht. "Zo'n klein brandje legt alle winkels hier plat."

Foto: Noël van Hooft.