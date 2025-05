Theo Weterings (66) stopt als burgemeester van Tilburg

Theo Weterings stopt op 31 augustus als burgemeester van Tilburg. Dat maakte hij zojuist bekend. Weterings is 66 en hij voelt de intensiteit van zijn werk en de lange werkweken steeds meer als beperking. Hij wil meer tijd voor ‘plezier en levensgeluk’ met zijn echtgenote. Weterings is sinds november 2017 burgemeester van Tilburg.

“Werken voor Tilburg heb ik de afgelopen jaren met veel plezier gedaan”, zegt Weterings in een verklaring. “De stad die ik heb leren kennen als stad die zichzelf elke keer opnieuw uitvindt, ietwat tegendraads is en lef toont in de keuzes die ze maakt.”

Geboren Tilburger

Weterings is geboren Tilburger. Hij gaat in die stad naar het Cobbenhagen College en haalt daar in 1977 zijn atheneumdiploma. Daarna studeert hij economie aan de Katholieke Hogeschool Tilburg. Op zijn 23e wordt hij, in 1982, lid van de Tilburgse gemeenteraad. Hij wordt wethouder in Rijswijk en lid van Provinciale Staten in Zuid-Holland.

In 2001 wordt Weterings burgemeester, in Beverwijk. Daarna volgt Haarlemmermeer, tot hij in 2017 Peter Noordanus opvolgt als burgemeester van Tilburg. Hij wordt de eerste VVD-burgemeester van die stad. “Dit voelt als thuiskomen”, zegt hij bij zijn aantreden. Hij zet het Tilburgse volkslied in en zingt zelf uit volle borst mee.

In zijn tijd als burgemeester in Tilburg krijgt hij al heel snel te maken met de coronacrisis. In februari 2020 is er ‘patiënt 0’ uit Loon op Zand, in het Tilburgse Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Corona is in ons land. Als voorzitter van de veiligheidsregio Midden- en West Brabant zit Weterings meteen midden in de coronacrisis.