Piet (72) plaatste bloembakken tegen verkeer, auto raakte toch zijn huis

Hij plaatste extra zware bloembakken in de tuin, omdat hij altijd bang was dat iemand vanaf de kruising tegen zijn huis zou botsen. Maar die bakken konden niet voorkomen dat het huis van Piet Verschure (72) toch is geraakt. Dat gebeurde dinsdagochtend, toen een wagen van de weg raakte, tegen een fietser botste en vervolgens tegen zijn huis aan de Wielstraat in Kaatsheuvel knalde.

"Ik liep net naar buiten uit mijn garage en hoorde een hekwerk rammelen", vertelt hij een paar uur na de botsing. "Ik hoorde plotseling een hele grote klap. Toen ik ging kijken, zag ik iemand tegen mijn huis aan staan en een fietser op de grond liggen."

Hij bevroor een beetje. "Want ik wist niet hoe te handelen." De tuinman van de buren gaf een ehbo-behandeling aan de fietser, totdat hij weer bij kennis kwam.

Verschure is erg geschrokken. "Die klap was zo ernstig dat ik dacht: 'Is mijn huis nog heel?' Maar dat viel allemaal gelukkig mee. Er zitten wat scheurtjes in de muur en het raam is kapot. "De meneer en mevrouw zijn er erger aan toe."

De gedachte dat het wel goedkomt, voelt een beetje vreemd voor hem. "Het is toch een vreemd gezicht, een auto die half binnen staat. Het duurt gewoon even, denk ik. Het stort niet in, dus de schuur zal nog wel even blijven misschien. Maar het komt goed. Gegarandeerd."

Erik Ronnes, de burgemeester van Loon op Zand, kwam ook nog even poolshoogte nemen op de plek van het ongeluk.