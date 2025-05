Verf is weer uit het buitenbad, wekenlange sluiting voorkomen: 'Heel blij'

Het grote openluchtbad in Veghel is dinsdag weer open voor fanatieke baantjestrekkers. Een week eerder werd na sluitingstijd door onbekenden witte verf in het vijftigmeterbad gegooid. Met man en macht is er de afgelopen dagen gewerkt om het water schoon te krijgen. "Het water is nog koud, maar dat houdt ze niet tegen", vertelt Mohamed Moawad, toezichthouder van het Laco-buitenbad.

Het is een mooie dag voor Mohamed. Heel de dag kan hij met trots tegen zijn gasten vertellen dat zij weer het grote bad in kunnen. "Mensen reageren heel erg blij. Dat het water nog koud is, houdt ze dan ook niet tegen." Dagenlang kwamen vaste zwemmers vragen bij hem of zij hun geliefde baantjes weer konden trekken. "We hebben hier de afgelopen dagen met veel mensen hard gewerkt om het zwembad weer schoon te krijgen."

Het weghalen van de verf in het grootste zwembad was nog een uitdaging. In het ergste geval zou al het water eruit moeten. "Maar gelukkig was dat niet nodig, want dan was het wel zes weken lang dicht geweest."

"Het duurt erg lang voordat al het water eruit is en er weer nieuw water in zit", vertelt de toezichthouder van het zwembad. "Uiteindelijk hebben we het met stofzuigers en chloor eruit kunnen halen. Er zijn zelfs nog duikers geweest om het bad weer schoon te krijgen."

Mohamed is blij dat de waardes van het water weer goed zijn. "Al is het natuurlijk wel jammer dat het vorige week heel de week gesloten is geweest." Het buitenbad zag het mooie weer, een paar dagen na de start van het seizoen vorige week, met open armen tegemoet. Nu waren vorige week alleen het recreatiebad en het peuterbad geopend. "Dat heeft de week wel echt verpest voor de kinderen die kwamen en de vaste zwemmers. Zij wilden graag in het grote bad."

