Man (24) werd ontvoerd, flink mishandeld en bedreigd met een pistool

De 24-jarige man die eind januari werd ontvoerd in Breda is stevig mishandeld door zijn ontvoerders. Ze bedreigden hem met een pistool en bonden hem vast in een huis in Steenbergen. Dat bleek dinsdag in de rechtbank in Breda waar de eerste verdachte, Angelo D. (24) uit Zundert, voor de rechter moest verschijnen.

De man werd ontvoerd om zo druk te zetten op andere mensen uit zijn bende die grondstoffen voor drugs zouden hebben gestolen. Dat gebeurde ergens in de winter in de regio Breda en sindsdien is het oorlog tussen de twee partijen. De 24-jarige man werd op 31 januari ontvoerd vanaf een parkeerplaats bij atletiekvereniging SPRINT aan de Dr. Schaepmanlaan in Breda. Hij werd door meerdere mannen een auto ingeduwd en naar Steenbergen gereden. Volgens justitie was Angelo D. daarbij en ook nog eens twee andere mannen, die vorige week werden opgepakt. In Steenbergen werd de 24-jarige man vastgebonden en mishandeld. Ook werd hij bedreigd met uitspraken als ‘ik ga schieten' en 'een verkeerd telefoontje en we maken jullie allemaal af’.

De ontvoering was waarschijnlijk een reactie op een dubbele ontvoering een week eerder in Breda. Die twee mannen werden na elkaar naar Roosendaal gebracht waar ze werden vastgebonden op een stoel en mishandeld. Bij een van hen werd zijn huis doorzocht, terwijl zijn doodsbange vriendin thuis was en bij de ander werd 2000 euro van zijn rekening gehaald.

Lees ook Drugsbendes maken elkaar het leven zuur, ontvoeringen over en weer