Nieuwe paus: dan ook witte rook in basiliek Oudenbosch

Als in Vaticaanstad een opvolger is gekozen voor de overleden paus Franciscus komt ook uit de schoorsteen van de rooms-katholieke basiliek in Oudenbosch witte rook. “Onze rook is zelfs witter dan die in het Vaticaan”, zegt Jan Bedaf, vrijwilliger bij Stichting Onderhoud Basiliek. Vanaf deze woensdag houdt hij met een aantal andere vrijwilligers het conclaaf in Vaticaanstad nauwlettend in de gaten.

Jan kan zijn lach niet verbergen wanneer hij wijst naar het metalen schoorsteentje aan de zijkant van de basiliek in Oudenbosch. Zodra de kardinalen in Rome een nieuwe paus hebben gekozen, stijgt er ook vanuit dat metalen pijpje witte rook op. Het is de tweede keer dat de basiliek dit doet. “We hebben dit weekend alles getest en het werkt perfect”, vertelt Jan enthousiast.

De kerk in Oudenbosch, voluit basiliek van de Heilige Agatha en Barbara, lijkt op de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad. Het schip van de kerk is daarvan een geschaalde kopie. In de Sixtijnse Kapel begint deze woensdag het conclaaf waar 133 kardinalen een nieuwe paus kiezen. Als dat is gebeurd, komt er witte rook uit de schoorsteen van de kapel. Als een nieuwe stemronde nodig is, wordt dat gecommuniceerd via zwarte rook.

In Oudenbosch wordt de schoorsteen alleen gebruikt als er een nieuwe paus is, dus zal er geen zwarte rook te zien zijn. Ze verwachten dat er vijf à zes minuten zal zitten tussen de witte rook in Rome en die in Oudenbosch. "Hoe we dat doen? We houden het nieuws goed in de gaten en we hebben natuurlijk een speciaal lijntje met Rome”, legt Jan uit.

De zwarte rook slaan ze in Oudenbosch dus over. Volgens Jan is de witte rook al moeilijk genoeg. In een oud olievat in een opslagruimte in de kerk in Oudenbosch dat dienst doet als kacheltje worden plukjes stro in combinatie met een ‘geheim ingrediënt’ verband. “Nee, ik ga niet vertellen wat dat dit is maar onze witte rook is ook echt wit. In Rome was de rook in het verleden nog weleens een grijzig”, lacht hij.

Jan verwacht nog voor het einde van deze week witte rook in Vaticaanstad én Oudenbosch. “Ik denk dat ze er snel uit zullen zijn. Hoewel het hier iets minder druk zal zijn dan op het plein in Rome, zijn wij er in ieder geval klaar voor.”