Ook witte rook in basiliek Oudenbosch als nieuwe paus is gekozen

Als in Vaticaanstad een opvolger is gekozen voor de overleden paus Franciscus komt ook uit de schoorsteen van de rooms-katholieke basiliek in Oudenbosch witte rook. Dat meldt de voorzitter van een stichting die betrokken is bij de kerk. Het is de tweede keer dat de basiliek dit doet.

De kerk in Oudenbosch, voluit basiliek van de Heilige Agatha en Barbara, lijkt op de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad. Het schip van de kerk is daarvan een geschaalde kopie. In de Sixtijnse Kapel begint deze woensdag het conclaaf waar 133 kardinalen een nieuwe paus kiezen. Als dat is gebeurd, komt er witte rook uit de schoorsteen van de kapel. Als een nieuwe stemronde nodig is, wordt dat gecommuniceerd via zwarte rook.

Op de voet volgen

In Oudenbosch wordt de schoorsteen alleen gebruikt als er een nieuwe paus is, dus zal er geen zwarte rook te zien zijn. De voorzitter van de stichting zegt het conclaaf op de voet te volgen. Hij verwacht dat er vijf à zes minuten zal zitten tussen de witte rook in Rome en die in Oudenbosch.