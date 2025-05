Opgelicht door Leonardo DiCaprio, Caroline verloor duizenden euro's

Caroline van Eck (47) uit Bergen op Zoom wil mensen waarschuwen. Ze werd opgelicht door iemand die zich voordeed als de beroemde acteur Leonardo DiCaprio. Ze hadden op Instagram een leuk contact en vonden elkaar in hun strijd voor een beter milieu. Toen hij om geld vroeg voor zijn goededoelenprojecten, steunde ze die. Pas acht maanden later drong het tot haar door dat ze keihard is opgelicht.

Omroep Zeeland Geschreven door

Als ze er nu aan terugdenkt, kan ze zichzelf wel voor haar hoofd slaan. "Hoe kon ik zo blind en naïef zijn? Maar vijf jaar geleden, toen dit gebeurde, was ik nog niet op de hoogte van dit soort oplichting. Bovendien speelde hij heel goed in op mijn emoties."

"Hij zei me dat ik zulke mooie ogen had."

Caroline, die opgroeide in het Zeeuwse Kruiningen, noemt zichzelf nuchter. Toch was ze vijf jaar geleden wel gevoelig voor de aandacht en het luisterend oor dat 'Leonardo DiCaprio' bood. "Hij vroeg hoe het ging, wat ik had gegeten, hoe laat ik moest gaan werken... Langzamerhand werden de gesprekken persoonlijker. Hij was heel geïnteresseerd en romantisch. Dat ik zulke mooie ogen had en op een gegeven moment dat hij van me hield." Het was coronatijd en Caroline zat veel thuis. "Ik raakte geïsoleerd en zat meer op sociale media. Dan bouw je heel snel een band op. Het is een soort emotionele manipulatie."

"Ik kreeg steeds meer een knoop in mijn maag."

Caroline maakte geen geld over via de bank, maar werd gevraagd om cadeaukaarten te kopen. Ze gaf de codes die daarop stonden door. Het ging om tegoeden van vijftig, honderd, 150 en vijfhonderd euro. "Daarmee dacht ik zijn goede doelen te steunen, zoals kinderen met kanker in een weeshuis."

Uiteindelijk werd Caroline uitgenodigd voor een meet and greet met Leonardo DiCaprio. "Op Valentijnsdag zouden we elkaar ontmoeten. Ik zou opgehaald worden met zijn privéjet om naar Amerika te vliegen. Voor de onkosten moest ik 1850 euro betalen." Achteraf ziet Caroline in dat ze op dat moment best kwetsbaar was. "In het begin sprak ik er met niemand over, maar naarmate ik meer geld kwijtraakte, kreeg ik steeds meer een knoop in mijn maag. Toen ben ik met vrienden gaan praten en keek ik verder dan mijn neus lang was."

"Ik heb hulp gezocht bij een psycholoog."

Caroline raakte in totaal vijfduizend euro kwijt, al haar spaargeld. Langzaam begon het te dagen dat ze opgelicht was en dat het niet Leonardo DiCaprio was met wie ze dagelijks berichten uitwisselde. "Ik stopte met geld geven en toen kwam de blackmail. Ik had pikante foto's gestuurd. Hij dreigde die door te sturen naar vrienden. Ik dacht: dat doet hij niet. Maar dat deed hij wel." Caroline stapte daarop naar de politie. Daar luisterden ze naar haar en verwezen ze haar door naar hulpinstanties, maar vertelden ze ook weinig te kunnen doen. "Mensen uit Nigeria bleken achter de oplichting te zitten." Uiteindelijk vertelt Caroline haar verhaal openhartig en uitgebreid aan Omroep Zeeland. Naast het feit dat Caroline vijfduizend euro lichter is, heeft heel het gebeuren emotioneel impact op haar gehad. "Ik heb hulp gezocht bij een psycholoog. Hoewel ik best nuchter van aard ben, is mij dit toch overkomen. Inmiddels ben ik van alle sociale media af." Ook is er schaamte. "Iedereen zegt: hoe stom kun je zijn? Ze hebben gelijk, maar als je er midden in zit, is het reëel. Sommige reacties zijn heel hard, daar kan ik wel eens last van hebben. Ik wens het niemand toe."

"Dit kan iedereen overkomen."

Hoewel het inmiddels beter gaat met Caroline, wordt ze door verhalen in de media van anderen die online zijn opgelicht, weer herinnerd aan wat haar is overkomen. "Dat is de reden dat ik mijn schaamte opzij zet en mijn verhaal deel. Het kan iedereen overkomen. Tegen mensen die hier nu in zitten, zou ik willen zeggen: praat, zoek hulp. Het leven is hier en nu en niet in de digitale wereld."