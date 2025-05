Ook Eindhoven wordt ASML-stad, dit zijn de eerste plannen

Ruim zeventig voetbalvelden, zo groot moet de uitbreidingsplek van ASML op de Brainport Industries Campus in Eindhoven worden. De eersten van in totaal 20.000 medewerkers kunnen er in 2028 terecht. Op de nog nieuw te bouwen campus wil ASML flink groeien met zowel cleanrooms als kantoorgebouwen. Dat blijkt uit een voorlopig ontwerp dat woensdag werd gepubliceerd door de gemeente.

Hoe de gebouwen er precies uit komen te zien en hoeveel het er worden, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de gebouwen maximaal dertig meter hoog mogen worden vanwege het vliegverkeer van Eindhoven Airport.

ASML wil de komende jaren flink groeien in de Brainportregio. Dat het daarbij het hightech-oog heeft laten vallen op een groot akkerlandschap bij de Brainport Industries Campus (BIC) in Eindhoven, was geen geheim meer. Het bedrijf wil op die landbouwgrond uiteindelijk 20.000 werkplekken creëren. Daarmee verdubbelt het aantal medewerkers van ASML in Nederland.

De plannen zijn ambitieus, want er is nog altijd geen oplossing voor het stikstofprobleem en het overvolle elektriciteitsnet.

Geen aparte afslag

Op het terrein moeten twee parkeergarages en fietsenstallingen voor 4200 fietsen komen. Een aparte afslag voor ASML komt er vooralsnog niet. Wel moet er een Brainport-buslijn komen om te voorkomen dat de wegen rondom de campus dichtslibben.

Bijna een jaar geleden gaf de gemeenteraad groen licht voor de komst van ASML naar het BIC-terrein. Zowel financieel directeur Roger Dassen van ASML als verantwoordelijk wethouder Stijn Steenbakkers zijn blij dat nu de eerste plannen op tafel liggen. "In de afgelopen tien maanden is er een hoop gebeurd in de wereld. In die tijd is het belang van de hightech-maakindustrie en dat van ASML eigenlijk alleen maar groter geworden. Niet alleen voor Eindhoven of de Brainportregio en Nederland, maar ook voor Europa", vertelt Steenbakkers.

Nog grote uitdagingen

Toch zijn de grootste uitdagingen nog altijd niet getackeld: het overvolle elektriciteitsnet en het stikstofprobleem. "Er zijn kansrijke oplossingen in zicht", aldus de wethouder zonder er inhoudelijk meer over los te willen laten. "Er moeten structurele oplossingen komen vanuit Den Haag." Steenbakkers hoopt die oplossingen binnen enkele maanden te kunnen presenteren.

De gemeente Eindhoven heeft op dit moment nog niet alle grond in bezit. Van 80 procent is het al wel eigenaar, met andere perceeleigenaren wordt nog gepraat. Als de onderhandelingen op niets uitlopen, kunnen de eigenaren uiteindelijk onteigend worden.

Buren mogen meepraten

De financieel directeur van ASML heeft vertrouwen in de plannen: "Vanzelfsprekend zijn nog verdere stappen nodig om onze toekomstige groei daadwerkelijk te realiseren. We hebben vertrouwen in de nauwe en goede samenwerking met alle betrokken partijen om dit samen af te ronden."

ASML wil niet inhoudelijk reageren op de eerste schetsen. Het plan is nog verre van definitief. Op 21 en 22 mei zijn er informatiebijeenkomsten waarbij de plannen besproken worden met 'de buurt', zoals een aantal bewoners in het gebied, buurgemeenten als Oirschot en Best en bedrijven als Eindhoven Airport.

De wethouder hoopt dat er nog voor de zomer een definitieve schets komt. Op 9 september moeten de plannen dan voorgelegd worden aan de raad.