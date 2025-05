'Hij deed stoute dingen met me', man verdacht van ontucht met stiefdochter

Een meisje uit Dongen zag in de klas een uitzending van het Jeugdjournaal over ontucht met kinderen. Ze werd boos en toen haar juf doorvroeg, vertelde ze dat haar stiefvader dat ook bij haar deed. Niet veel later werd er aangifte gedaan en woensdag zat stiefvader Erik B. (46) uit Dongen voor de rechter in Breda.

'Gekke Erik' Volgens Erik was zijn stiefdochter mogelijk in de war door de chaotische situatie thuis. Haar vader en moeder lagen in scheiding en die verliep niet bepaald soepel. Ze verhuisden vaak en ondertussen kwam er een andere man bij hen wonen. Het meisje had woede-aanvallen, terwijl haar moeder en stiefvader ook regelmatig ruzie maakten.

Erik B. kan er maar niet over uit. Hoofdschuddend en soms emotioneel zat hij voor de drie rechters. Hij snapt er niks van. Hij walgt van misbruik en verklaarde ‘van kinderen blijf je af’. Met het meisje dat in 2022 en 2023 11, 12 jaar oud was, had hij een heel goede band. En om dat aan te tonen had hij foto’s geprint van leuke uitjes naar de Efteling en Toverland.

Tussen Erik en het meisje ging het ook mis. In 2019 greep Erik het meisje bij de keel en mede door dit incident ging het meisje bij haar vader in Veldhoven en later Bunschoten wonen en kwam ze alleen nog in de weekenden bij haar moeder. Erik moest ook verhuizen vanwege de veiligheid, maar kwam blijkbaar nog steeds bij zijn partner over de vloer als het meisje thuis was.

Erik bleef de hele zitting ontkennen dat hij ook maar iets verkeerd heeft gedaan en stuurde via zijn advocaat aan op vrijspraak. Hij zei niet te begrijpen wanneer plezierige momenten zijn veranderd in haat. Hij bleef wijzen op de goede band met de dochter van de vrouw met wie hij in 2018 ging samenwonen in Dongen. Steeds kwam hij weer met verhalen over alle gezellige dingen die hij met het meisje deed en dat ze hem niet voor niets ‘gekke Erik’ noemde.

Voetenfetisj

De officier van justitie trok die gezelligheid in twijfel en beoordeelde de verklaringen van de stiefdochter over de ontucht als betrouwbaar. Het meest opvallende was, volgens hem, dat het meisje vertelde dat Erik met zijn geslachtsdeel over haar voeten wreef. Erik blijkt opgewonden te raken van voeten en die fetisj kan het meisje toch niet verzinnen, meende de officier. Een van de ruzies thuis ging bijvoorbeeld om het feit dat Erik geld bood aan een vriendin van zijn partner voor een foto van haar voeten.

Hoewel de ontucht al begonnen zou zijn toen het meisje in groep 7 zat, zag de officier te weinig bewijs dat het misbruik al was gestart voor ze 12 was en dat scheelt wel wat straf. Hij hield Erik B. alleen verantwoordelijk voor misbruik na haar twaalfde en eiste daarvoor anderhalf jaar cel.

Erik noemde het vooruitzicht dat hij de cel in zou moeten ‘de hel’. De laatste jaren verliepen al niet voorspoedig voor hem. Hij raakte zijn bedrijf kwijt door de coronacrisis en werd even dakloos. Het valt hem zwaar om zijn leven weer op de rit te krijgen met de aanklacht van ontucht aan zijn broek.

Op 21 mei hoort hij van de rechtbank of hij de cel in moet.