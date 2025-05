Man (43) die dood werd gevonden bij B&B beroofde zichzelf van het leven

De 43-jarige man die dood werd gevonden bij een bed and breakfast in Wanroij heeft zichzelf doodgeschoten. Dat meldt de politie na onderzoek. Een 31-jarige vrouw raakte bij het schietincident gewond. De politie meldt woensdag dat zij geen verdachte is en dat het onderzoek is afgerond.

Op maandag 5 mei werden in de bed and breakfast aan de Lamperen de overleden man en de zwaargewonde vrouw gevonden. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht en later verhoord door de politie. Uit het onderzoek van de politie is gebleken dat de man zichzelf van het leven heeft beroofd en daarbij ook de vrouw heeft geraakt. De bed and breakfast in Wanroij is van Mark van den Oever, voorman van Farmers Defence Force. Hij woont zelf niet op het terrein, maar de vrouw die gewond raakte wel. Zij huurde sinds een paar maanden een studio van Van den Oever. Volgens de voorman was de man, die een relatie had met de vrouw, ernstig ziek.

Praten over zelfmoordgedachten kan 24/7 via 113 of 0800-0113 of via de chat op 113.nl