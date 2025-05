Dief bijt en mept personeel kringloopwinkel om nog geen 20 euro

Trillend en nog vol angst doet Onnechien van der Laan haar verhaal. Dinsdagmiddag betrapte ze een dief in haar kringloopwinkel in Tilburg en dat zorgde voor een aantal rake klappen en zelfs een beet in de arm van een collega. Een dag later is ze vooral bang dat familie van de dief op een agressieve manier verhaal komt halen. “Ik heb al gedacht om helemaal te stoppen”, vertelt de eigenaresse van de kringloopwinkel.

Het is druk bij ’n Habbekrats, de kringloop van Onnechien van der Laan. Al tien jaar lang staat ze zes dagen in de week klaar om anderen te helpen. Voor een euro heb je een kledingstuk, voor 25 cent kun je een boek kopen en van de omzet maakt Onnechien voedselpakketten.

Bijten

Dinsdagmiddag gaat het helemaal mis in de winkel. Onnechien mist zeepjes en potten met snoep. “Ik vroeg aan een collega of we er al zoveel verkocht hadden, maar dat was niet zo. Dus gingen we even zoeken in de winkel.”

Op dat moment hoort de eigenaresse achter wat rekken geritsel. Een vrouw loopt met een dichtgeknoopte tas weg. “Ik wist natuurlijk niet of ze iets in haar tas had gestopt, maar toen ik eraan kwam, kroop ze weg. Ik wilde tegen haar tas stoten om te horen of het zou ritselen.”