Vrijwilligers boos over verdwijnen PlusBus: 'Straks opgesloten in huis'

“Mensen zitten straks de hele week opgesloten in hun huis, het is gewoon klote.” Jan Buiteman (77) windt er geen doekjes om. Samen met twaalf andere vrijwillige chauffeurs van de PlusBus is hij boos. De bus is aan vervanging toe, maar zorgorganisatie Surplus trok de stekker uit het initiatief waarmee kwetsbare inwoners al ruim 25 jaar worden rondgereden.

Vervoer naar de plaatselijke zorgboerderij, een bezoek aan het steunpunt of zomaar een boodschap in de winkel. Veel ouderen, chronisch zieken of mensen met een beperking maken dagelijks dankbaar gebruik van de PlusBus in Halderberge. “We hebben met de meeste mensen door de jaren heen een hechte band opgebouwd", vertelt Kees van Peer (80) die al 23 jaar de bus bestuurt. "We maken onderweg een praatje met ze en we brengen als het nodig is de boodschapjes mee naar binnen. Onze passagiers voelen zich vertrouwd bij ons.” Kees voelde zich dan ook aan de kant gezet toen hij vorige maand te horen kreeg dat de PlusBus vanaf 1 juli wordt stopgezet. De liefdadigheidsstichting Mobiliteit voor Iedereen die de bus voor Surplus verzorgde, is failliet. De gemeente besloot daarom de subsidie voor de Plusbus voortaan te geven aan een ‘waardevol alternatief’ in de vorm van ANWB AutoMaatje. Dit is een netwerk van lokale vrijwilligers die in hun eigen auto kwetsbare mensen vervoeren.

"Hoe wil je deze mensen gaan vervoeren in personenauto zonder rolstoellift of andere aanpassingen?"

“De mededeling kwam voor ons als donderslag bij heldere hemel. We zijn er echt pissig over. Niet voor onszelf, maar voor de kwetsbare mensen die van ons afhankelijk zijn. Tachtig procent van onze passagiers is moeilijk ter been, heeft een rollator of een rolstoel. Hoe wil je deze mensen gaan vervoeren in personenauto zonder rolstoellift of andere aanpassingen? Dit slaat helemaal nergens op”, zegt chauffeur Rob van Doorn (68). De huidige PlusBus dateert uit 2019 en is aan vervanging toe. De vrijwilligers begrijpen niet waarom Surplus en de gemeente het initiatief nu in hun ogen ‘zo makkelijk’ opgeeft. Kees: “Vanwege het persoonlijke contact heeft de bus een belangrijke sociale functie. Ze zouden zich daarom juist moeten inspannen om de Plusbus overeind te houden.”

"Ik hoor ook dat er plekken zijn waar het voor geen meter loopt."

Volgens de gemeente krijgen mensen die niet kunnen reizen met ANWB AutoMaatje de mogelijkheid om gebruik te maken van bijvoorbeeld een deeltaxi. Andere plaatsen in de regio, waaronder de gemeente Zundert, hebben inmiddels ervaring met AutoMaatje. In Halderberge gaat de wervingscampagne voor vrijwilligers binnenkort van start. Jan Buiteman heeft weinig goede verwachtingen: “Ik hoor ook dat er plekken zijn waar het voor geen meter loopt. De drempel voor de veelal kwetsbare gebruikers is te hoog omdat ze steeds met iemand anders moeten meerijden. Ik ga me hier in ieder geval niet voor aanmelden, zeker niet met mijn eigen auto." Kees van Peer valt hem bij: "We hadden het hier jarenlang goed geregeld. Een nieuwe bus kost ongeveer anderhalve ton. Dat je daar op moet gaan beknibbelen over de rug van kwetsbare mensen. Ik vind dat een schandalige manier van doen.”