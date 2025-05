Gillis moet van rechter 2,5 miljoen betalen, hield er zwarte omzet op na

Peter Gillis en De Oostappen Groep Vakantieparken moeten de belastingdienst ruim 2,5 miljoen euro betalen. De rechtbank in Breda heeft dit bepaald. Volgens de rechter heeft de onderneming van Peter Gillis uit Ommel te weinig vennootschaps- en dividendbelasting betaald. Ook heeft het bedrijf boetes gekregen omdat er onvoldoende inkomstenbelasting is afgedragen. De rechter is van mening dat Gillis er een zwarte omzet op na heeft gehouden en daarvoor moet hij nu over de brug komen. De belastingdienst had hem een maximale boete willen opleggen.

Zijn ex-echtgenote ontspringt de dans. Bij haar werd een navordering inkomstenbelasting over 2014 vernietigd. Toen was het stel nog niet getrouwd. Dat was wel het geval van 2015 tot en met 2017. Gillis en zijn ex waren in die periode fiscale partners. Zo kwam de helft van de uitgedeelde zwarte omzet aan haar toe en dus werden ook haar belastingaanslagen opgelegd over die jaren. Maar de rechtbank vindt dat niet overtuigend is bewezen dat de vrouw zelf bewust onjuist aangifte inkomstenbelasting heeft gedaan. Dat is wel nodig om een boete op te kunnen leggen. De boeten die haar zijn opgelegd, zijn daarom vernietigd.