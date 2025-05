Oss neemt afscheid van Wobine Buijs: 'Ik wist niet goed waar ik aan begon'

Het is de laatste werkweek van burgemeester Wobine Buijs van Oss. Veertien jaar was ze er burgemeester. Ze kwam om Oss economisch weer op de rit te krijgen na massaontslagen bij farmaceutisch bedrijf MSD in Oss. En bleek toen het nodig was ook een burgermoeder in zich te hebben. Het ongeval met de Stint in Oss waarbij vier kinderen om het leven kwamen was een keerpunt. “Daarna sloten de Ossenaren mij in het hart,” vertelt ze woensdag in het tv-programma KRAAK. Vraagt Door.

Ze kwam in 2011 naar Oss, net op het moment dat de speelfilm ‘De Bende van Oss’ verscheen. In economisch opzicht was het ook een beetje een bende in Oss. Het sluiten van de researchafdeling van MSD hakte er stevig in. De verschillende overheden trokken alles uit de kast om de farmaceutische industrie voor Oss te behouden.

"Ik wist eigenlijk niet zo goed waar ik aan begon."

Wobine Buijs was als hoge ambtenaar bij de provincie betrokken bij de reddingoperaties. Ze zag het burgemeesterschap als een middel die missie als bestuurder te voltooien. “Ik wist eigenlijk niet zo goed waar ik aan begon,” zegt ze nu. Haar eerste jaar viel niet mee, als VVD’er in het SP-bolwerk dat Oss zeker toen nog was. “Het was moeilijk binnenkomen, ik moest me invechten.”

"Wat kan ik nou betekenen voor iemand die z'n kind is verloren, natuurlijk helemaal niks."

Na verloop van tijd ging dat wel beter, maar het echte keerpunt kwam in september 2018. Een drama zo verdrietig dat Oss schouder aan schouder stond. Vier kinderen kwamen om het leven door een ongeval op een spoorwegovergang met een bakfiets, de Stint. Een ander kind en een begeleidster raakten zwaargewond. “Dit is natuurlijk een dag waarvan je hoopt dat hij nooit zal komen,” sprak Buijs enkele uren later in een geïmproviseerde persconferentie. Ze wist de juiste toon te treffen. Dezelfde dag al bezocht ze de ouders. “Dan stap je in de auto en dan denk je, wat kan ik nou betekenen voor iemand die z'n kind is verloren, natuurlijk helemaal niks.” Ze bedacht: “Wat zou ik zelf in zo'n situatie van een burgemeester willen? Ik zou willen dat ze een muurtje om me heen zou bouwen. Dat is precies wat ik heb gedaan.” Dat jaar werd ze uitgeroepen tot beste bestuurder van 2018. Maar voor haar was nog belangrijker dat ze met haar warmbloedige optreden het vertrouwen van de Ossenaren had gewonnen. “Dat heb ik later nog wel verschillende keren nodig gehad."

"Ik heb dat in een doosje gestopt, maar dat moet nog wel een keertje open."

Als ze terugblikt, denkt ze ook aan het drama met de dakloze Arie den Dekker. Die deed een beroep op de gemeente maar vond daar uiteindelijk geen gehoor meer. Ten lange leste stak hij zichzelf in de zomer van 2020 op de stoep voor het gemeentehuis in brand. Hij overleed korte tijd later. "Daar kon ik mijn gevoel niet laten spreken," vindt Buijs. "Ik heb dat in een doosje gestopt, maar dat moet nog wel een keertje open. Ik moet nog bij mijn gevoel zien te komen." Daarvoor krijgt Wobine Buijs na volgende week maandag, dan is haar laatste werkdag, alle kans. Ze blijft nog bestuurlijk actief, bijvoorbeeld als voorzitter van de Sociaal Economische Raad Brabant, maar er komt veel vrije tijd waarvoor nog niet veel concrete plannen heeft. "Drijfhout," zegt ze, "ik kijk maar 's waar ik heen dobber".