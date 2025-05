Wallaby bezorgt de politie urenlang werk: 'Je vangt 'm nooit van z'n leven'

Een loslopende wallaby heeft de politie woensdag urenlang beziggehouden tussen Erp en Boekel. Het beest werd daar gespot in een bos, agenten gingen vervolgens op de melding af in de hoop de wallaby snel te vangen. Alleen was dat was makkelijker gezegd dan gedaan, want het dier liet zich met geen mogelijkheid pakken.

Een melding van een ontsnapte wallaby krijgt de politie niet elke dag, maar wijkagent Erik Bertrums kan er inmiddels volop over meepraten. "Het heeft toch wel eventjes geduurd", vertelt hij lachend. "We zijn wel een dikke 2,5 uur bezig geweest." Het loslopende dier werd al snel gespot door de wijkagent. "We hebben eerst gekeken wat er gebeurde door er naartoe te lopen. Maar zo’n beest kan wel zestig kilometer per uur rennen, huppelen of springen", weet Bertrums. "Die vang je nooit van z’n leven."

Alle vangpogingen van de wijkagent en zijn collega’s ten spijt, er bleek zwaarder geschut nodig. "Daarom hebben we de milieupolitie gewaarschuwd. Zij hebben het beestje verdoofd."

Het dier mocht z'n roes uitslapen in dit stalletje (foto: wijkagent_de_groote_wielen/Instagram).