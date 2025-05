Eigenaar zorgboerderij betastte cliënte na voeren paarden, 'niet expres'

De eigenaar van een zorgboerderij in Haghorst ging de paarden voeren samen met een 27-jarige cliënte. Na het voeren hing ze wat tegen hem aan en klierde hem. Hij greep haar bij haar sleutelbeen om haar te kietelen, maar raakte door een onverwachte beweging haar borst aan. Beiden schrokken ervan en nu anderhalf jaar later boog de rechtbank in Breda zich over de vraag: is dit ontucht of onschuldig?

Het is een gek verhaal en dat blijft het de hele zitting. Wie of wat bepaalt of zo’n situatie ontucht is of niet? In ieder geval werd het voorval op 28 november 2023 hoog opgenomen door Amarant, die cliënten bij de zorgboerderij plaatst als dagbesteding.

De samenwerking met de zorgboerderij van Arnold D. (60) werd dezelfde middag nog opgezegd en er werd aangifte gedaan door de directeur van Amarant.

De emoties bij Arnold D. liepen hoog op. Hij verklaarde blijkbaar van alles na het incident en ook woensdag tijdens de zitting zat de zaak hem nog hoog. Volgens D. had hij niets kwaads in de zin.

Hij ging zoals altijd de paarden voeren met de cliënten. Er was één ding anders dan anders: omdat er iemand ziek was, ging hij alleen met de 27-jarige cliënte die al elf jaar bij de zorgboerderij kwam. Dat is eigenlijk tegen de regels, maar het liep zo.