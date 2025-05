Brand in wooncomplex Amarant, cliënten midden in de nacht uit bed gehaald

In een appartementencomplex van Amarant aan het Pastoor Pottersplein in Breda is in de nacht van woensdag op donderdag brand uitgebroken. De brandweer moest een ruit inslaan om bij de brand te komen. De bewoners moesten worden geëvacueerd.

Amarant is een zorgverlener voor mensen met een beperking. In het complex kunnen veertien volwassenen wonen, ieder in een eigen appartement. De korte, felle brand woedde rond kwart voor een in de nacht, in een ruimte op de begane grond.

Meerdere voertuigen van de brandweer kwamen naar het gebouw om te blussen. De politie zette de straten rondom het gebouw af. Door de brand stond er veel rook in de gangen. Alle bewoners moesten daarom hun huis uit. Zij werden buiten opgevangen. Medewerkers van een ambulance hebben gecontroleerd hoe het met de bewoners ging.

Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink