Brand in twee tuinen: aanbouw en schuur gaan in vlammen op

Bij twee huizen aan de Maaslaan in Helmond is in de nacht van woensdag op donderdag brand uitgebroken in een tuin. Het vuur dreigde over te slaan naar een huis, maar de brandweer wist dat te voorkomen. Een aanbouw, een schuur en twee schuttingen gingen in vlammen op.

De brandweer kwam met twee blusvoertuigen naar de Maaslaan. Er raakte bij de brand niemand gewond. Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan. Op straat stonden veel buurtbewoners te kijken naar wat zich achter het huis afspeelde.

Foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink

