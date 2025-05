Vlammenzee verwoest tuin van Fred en Jolanda: 'Alles is weg'

De complete tuin inclusief een café, schuur en monument voor de overleden hondjes van Fred Schouten en zijn vrouw Jolanda is woensdagnacht afgebrand aan de Maaslaan in Helmond. Fred was altijd al doodsbang voor brand en haalde daarom alle stekkers uit de stopcontacten. Toch is zijn ergste nachtmerrie uitgekomen. "Ik had er iets heel moois van gemaakt, maar alles is weg."

Fred had nog geen traan gelaten na de brand in zijn tuin, maar als hij donderdagochtend naar de ravage kijkt en zijn verhaal vertelt, breekt hij. "Het besef komt nu pas. Ik had er iets heel moois van gemaakt met een café, schuur, rieten bekleding en palmbomen, maar nu is alles weg. Mijn plekje", vertelt hij geëmotioneerd.

Woensdagnacht om tien over half twee brak de brand uit. "Mijn vrouw zag iets flitsen. Ze dacht dat het onweer was, maar toen ze uit het dakraam keek, zag ze vlammen in de tuin. Ik ging naar beneden om het rolluik open te doen om te gaan blussen, maar ik kreeg het rolluik niet meer open", blikt Fred terug.

"Vlammen sloegen wel vijf meter hoog uit de schuur."

Binnen de kortste keren stond de hele tuin in lichterlaaie en rukte de brandweer met twee blusvoertuigen uit. "De vlammen sloegen wel vijf meter hoog uit de schuur", zegt hij.

De ravage in de tuin is groot donderdagochtend (foto: Noël van Hooft).

Fred had de hele tuin omgetoverd tot zijn paradijsje met als grote trots een cafeetje in de aanbouw. "Een hele mooie bar waar we al zes jaar graag een biertje drinken en gezellige muziek opzetten. Maar na een feestje trek ik altijd de stekker uit het stopcontact, want ik ben altijd al bang voor vuur geweest", vertelt de bewoner. Toch werd zijn grootste nachtmerrie werkelijkheid. Twee schuttingen, de schuur en het café gingen in vlammen op. De ramen van Fred en zijn buren zijn gebarsten door de brand en beide tuinen zijn een puinhoop.

De puinhoop in de tuinen is enorm (foto: Noël van Hooft).

Een monument met de foto's en namen van hun zes overleden hondjes ging ook in vlammen op. Jolanda, de vrouw van Fred, is daar kapot van. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar hun huis.

"Ik denk dat het café niet terugkomt."

"Binnen in huis wil je het vuur al helemaal niet hebben", zegt de bewoner geschrokken. "In de tuin is alles vervangbaar, maar ik denk niet dat het café terugkomt. Ik kan het niet meer." Naast het beseffen van wat hen overkomen is, vraagt Fred zich donderdagochtend ook af hoe de verwoestende brand kon ontstaan. Zelf vermoedt hij dat brandstichting de oorzaak is. Buurtbewoners hebben een auto hard weg horen rijden. De politie laat weten dat er geen aanwijzingen zijn voor brandstichting en dat er daarom geen verder onderzoek wordt gedaan naar de oorzaak van de brand.