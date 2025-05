Weer minder wietkwekerijen, maar wel 38 drugslabs ontdekt in Brabant

Het aantal wietplantages dat de politie ontdekt blijft maar afnemen. In de politie-eenheden Zeeland-West-Brabant en Oost-Brabant zijn vorig jaar 'maar' 185 wietkwekerijen opgerold. Toch blijven Brabant en Limburg wel de klassieke 'wietprovincies', want daar worden de meeste kwekerijen opgerold.

Zo ontdekte de politie Oost-Brabant in 2022 in totaal twintig van zulke kwekerijen. Een jaar later had de politie Zeeland-West-Brabant er 12 . Ook weer boven het landelijke beeld. Die trend zet door. In de eenheid Zeeland-West-Brabant vond de politie vorig jaar 9 stekkerijen, in het oosten van Brabant geen. Landelijk waren er 31 stekkerijen. Of het daarmee ook betekent dat Brabant 'kraamkamer' is van de wiet, dat is onduidelijk.

Zo werden er landelijk in 2017 nog ruim 4600 hennepkwekerijen ontdekt. In 2017 rolden de politieregio's Zeeland-West-Brabant en Oost-Brabant samen nog meer dan 800 wietkwekerijen op. Daarna kelderde dat aantal in het hele land. In 2023 ging het in Brabant om ruim 200 kwekerijen en vorig jaar dus nog minder, namelijk 185. Spaanse wiet De politie heeft diverse verklaringen voor de daling. Het is vooral een gebrek aan capaciteit: de politie is bezig met andere dingen, wiet heeft simpelweg minder prioriteit en aandacht. En als je minder goed zoekt, vind je minder.

Dat blijkt uit de jaarcijfers van 2024 die de Nationale Politie heeft verzameld en donderdag heeft gepubliceerd. In Limburg doken vorig jaar 157 kwekerijen op. Landelijk waren dat er 895. Voor het eerst in lange tijd is dat aantal gezakt onder de duizend. Maar nog niet zo heel lang geleden liep dat in de duizenden.

Ook het aantal drugslabs vorig jaar was weer hoger dan een jaar eerder. Zoals Omroep Brabant eind december al meldde was het inderdaad een 'recordjaar'. Er waren zeker 36 labs in Brabant, vooral in het westen zo bleek eind 2024 al. De politie zette alle gegevens en analyses op een rijtje en meldt nu dat het er zelfs 38 waren.

Het ging in 33 gevallen om de productie van synthetische drugs, zoals speed en mdma (xtc). Daarmee blijft Brabant koploper. Naast die synthetische drugs werden vorig jaar in Brabant ook vijf cokelabs ontdekt, zoals in Zundert. Op sommige plekken, zoals in Dinteloord, werd de coke versneden met de hulpstof procaïne.

Cokelabs

Zoals vorig jaar ook al duidelijk werd heeft Zuid-Holland de meeste drugslabs: 51 in totaal. Dat hoge aantal komt vooral door de heroïne- en cocaïnelabs. Vooral Rotterdam kent ze en ziet een forse toename.

Landelijk vond de politie op 167 plekken een drugslab. Een jaar eerder waren dat er nog 151. Landelijk is te zien dat de productie van speed en meth wat afneemt. De productie van mdma (xtc) neemt juist flink toe. In een derde van alle labs maakten ze dat spul. Dat komt vrijwel zeker omdat er meer vraag naar is. De Nederlandse xtc staat bekend als de beste ter wereld.

Woonwijken

Meer dan de helft van die labs zat in woonwijken. Ook dat is een toename ten opzichte van het jaar daarvoor. "Een trend die buitengewoon zorgelijk is", vindt portefeuillehouder drugs bij de politie Willem Woelders. Hij vindt dat criminelen "rücksichtslos" te werk gaan door zich te vestigen in woonwijken. De veiligheid is hierdoor volgens hem in het geding.

Dat er meer opgerold werden is volgens Woelders mede te danken aan de meldingsbereidheid. Zo kwamen bij Meld Misdaad Anoniem in 2024 meer dan 12.000 tips binnen over drugshandel en drugslabs, een stijging van 4 procent vergeleken met een jaar eerder.

Opslag en dumpingen

Ook het aantal opslaglocaties voor materialen en grondstoffen zat vorig jaar in de lift. landelijk dan. Want in Brabant daalde dat van 39 naar 27 plekken. Daarmee is Brabant nog wel koploper. Maar het was geen recordjaar.

Ook geen records met het aantal dumpingen. Brabant is wel landelijk koploper. Het aantal steeg van 42 naar 53 dumpingen maar er waren jaren dat het aantal in onze provincie veel hoger lag.

Landelijk waren er in 2024 wel weer wat meer dan het jaar er voor: 217 dumpingen. Dat is het hoogste aantal sinds 2018. Opvallend is dat je meer dumpingen zou verwachten met het hoge aantal labs, maar de kenners denken dat er veel verdwijnt in putten en riolen. Zoals ook duidelijk werd in de zaak van een drugslab in Cuijk.