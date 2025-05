'Dieren moeten weg om stank', milieugroep bereidt rechtszaken voor

Milieugroep Brabants Burgerplatform wil dat de overheid ingrijpt bij veehouderijen die teveel stank veroorzaken. De groep bereidt rechtszaken voor om dit af te dwingen, nu uit onderzoek blijkt dat ruim 2000 bedrijven zoveel stank verspreiden dat het de levens van omwonenden aantast. Dat onderzoek werd uitgevoerd nadat twee Brabantse omwonenden van de rechter gelijk kregen in een stankrechtszaak.

In maart dit jaar droeg de rechtbank de overheid op om in te grijpen bij twee Brabantse veehouderijen. Deze bedrijven zouden voor zoveel stank zorgen dat de mensenrechten van omwonenden worden geschonden. Om de gevolgen van de uitspraak in kaart te brengen, werd een adviesrapport opgesteld. Onlangs stuurde staatssecretaris Chris Jansen (PVV) van Milieu dit rapport naar de Tweede Kamer.

Onderzoeksplatform Follow the Money bestudeerde het adviesrapport. Volgens Follow the Money veroorzaken ruim 2000 bedrijven in Nederland ook zoveel overlast dat de directe levenssfeer van omwonenden wordt aangetast. Bij ongeveer 1300 van deze bedrijven is het volgens de makers van het rapport niet mogelijk om de stank enkel met technische innovaties te verminderen. Het plaatsten van bijvoorbeeld een luchtwasser kan wel schelen, maar alleen door minder dieren te gaan houden kan het probleem worden opgelost. Het is niet duidelijk hoeveel van deze bedrijven in Brabant zijn gevestigd, maar ongetwijfeld zullen ook hier bedrijven geraakt worden. Van de bedrijven met een veel te hoge stankuitstoot is zestig procent varkenshouder. Het oosten van de provincie is één van de gebieden met het hoogste aantal varkens per vierkante meter in Europa. In totaal worden er bijna vijf miljoen varkens in Brabant gehouden. Dat zijn zo'n twee varkens per inwoner.