Ondergronds drugslab zorgt voor tonnen aan milieuschade

Het ondergronds drugslab dat eind vorig jaar bij een loods aan de Hapseweg in Cuijk werd ontdekt, heeft voor tonnen aan milieuschade gezorgd. Dat meldt de politie donderdag. Het drugsafval dat vrijkwam bij de productie van synthetische drugs in het lab is in een sloot achter de loods gedumpt. Het opruimen hiervan heeft de maatschappij nu al meer dan 70.000 euro gekost.

In het onderzoek naar het ondergrondse lab heeft de politie vorige week dinsdag een tweede verdachte aangehouden, zo werd donderdag duidelijk. Het gaat om een man van 33 uit het Gelderse Ewijk. Op 8 april werd al een man van 40 uit Boxmeer aangehouden. Wat de mannen voor rol speelden, wordt nog onderzocht. Meer aanhoudingen worden door de politie niet uitgesloten.

Het lab, waar synthetische drugs werd geproduceerd, had volgens de politie een flinke productiecapaciteit en zou 'lange tijd' operationeel zijn geweest. Via een verborgen toegang in een loods was het ondergrondse lab te betreden.

Het drugslab zat onder de grond (foto: SK Media/SQ Vision).