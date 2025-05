Vier mannen ontvoeren 21-jarige vrouw, eisen tot twee jaar cel

Een 21-jarige vrouw uit Breda werd afgelopen oktober ontvoerd door vier mannen. Een van de mannen is haar ex Nawfal H. (22) uit Bilthoven in Utrecht. Hij nam haar samen met zijn broertje en twee vrienden mee in zijn auto. Haar telefoon werd afgepakt en ze moest 900 euro overmaken. In de rechtbank werd donderdag tegen alle verdachten een celstraf geëist.

Het is al laat die bewuste avond van 1 oktober 2024 als een huilende jonge vrouw op station Utrecht Centraal naar een medewerker van de NS rent. Ze heeft een bult op haar wang en plekken in haar nek. Ze vertelt dat ze vanaf haar huis in Breda is ontvoerd door haar ex en drie anderen. Ze zat in de kofferbak van de auto en na een kwartiertje werd ze eruit gehaald, zo verklaarde het slachtoffer tegenover de politie. Ze moet van haar ex bepaalde foto's van haar telefoon verwijderen en ze moet 900 euro betalen. Als ze dat niet doet, laat hij haar huis ontploffen, dreigt hij. Het slachtoffer moet weer in de auto stappen en op de achterbank tussen twee mannen in gaan zitten. Ze rijden naar de Tolbrug in Breda om geld te pinnen. De vrouw heeft haar pinpas niet bij zich en daarom moet ze ter plekke geld overmaken naar een rekening. Ze is bang dus dat doet ze.

"Ze moest geld betalen omdat ze mijn auto had beschadigd."

In de rechtbank vertelt Nawfal dat het niet zo is gegaan. Ja, ze moest geld betalen en haar telefoon afgeven, maar er is niet geslagen. Ook zat ze volgens hem niet in de kofferbak, maar de hele rit achterin. "Ik wilde gewoon dat ze zou stoppen met stalken. Ze liet me niet met rust", zegt hij. "En ze moest geld betalen omdat ze eerder mijn auto had beschadigd."

Zacharia H. (20) uit Bilthoven en Nadir H. (20) uit Utrecht zaten die bewuste avond ook in de auto. Ze zeggen dat ze niet veel mee hebben gekregen van wat er allemaal is gebeurd. "Ik heb niet met haar gesproken, maar ik heb wel meegekregen dat het niet zo'n positieve sfeer was. Er werd over en weer geschreeuwd", zegt Nadir. De dag na de ontvoering gaan de mannen gewoon naar school. In een Snapchat-gesprek zeggen ze nog tegen elkaar: 'je moest haar harder slaan' en 'dit is nog maar het begin, we gaan haar helemaal leegtrekken'.

"Het vertrouwen in anderen, vooral in mannen, is beschadigd."