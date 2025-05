Grote partij harddrugs gevonden, opslag voor een jaar op slot

Een garage aan de Dorpsstraat in Chaam moet een jaar dicht na de vondst van een grote hoeveelheid harddrugs. De gemeente zegt het besluit te hebben genomen om een eind te maken aan de drugsoverlast die omwonenden ervaren.

De politie stuitte 22 februari op de partij harddrugs. Om welke verdovende middelen het precies gaat en hoe groot de gevonden hoeveelheid is, is niet bekendgemaakt.

De sluiting gaat donderdag in en duurt tot 8 mei 2026. Tot dat moment is het verboden de opslag te gebruiken of te betreden.